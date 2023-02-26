Пелагия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1850
Дочь: Васса Анисимова
Отец ребёнка: Анисим (Тимофеев)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1853
Сын: Николай Анисимов
Отец ребёнка: Анисим (Тимофеев)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим (Тимофеев)
Смерть
Неизвестно