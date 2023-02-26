Пелагия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагия Иванова

Пелагия Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1832 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1850

Дочь: Васса Анисимова

Отец ребёнка: Анисим (Тимофеев)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1853

Сын: Николай Анисимов

Отец ребёнка: Анисим (Тимофеев)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим (Тимофеев)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close