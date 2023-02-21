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Марфилов Яков Егоров

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

06.10.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1881 ст.

Отец: Марфилов Егор Матвеев

Мать: Мякинникова-Марфилова Татьяна Ионова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
11.05.1901 ст.

Жена: Марфилова Домна Ильина

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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