Марфилов Яков Егоров
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения06.10.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1881 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
11.05.1901 ст.
Жена: Марфилова Домна Ильина
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно