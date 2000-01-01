Марфилова (Кеняева) Татьяна Ионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1881 ст.
Сын: Марфилов Яков Егоров
Отец ребёнка: Марфилов Егор Матвеев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
28.01.1883
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно