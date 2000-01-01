Марфилова (Кеняева) Татьяна Ионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфилова (Кеняева) Татьяна Ионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1881 ст.

Сын: Марфилов Яков Егоров

Отец ребёнка: Марфилов Егор Матвеев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
28.01.1883

Муж: Мякинников Иона Петров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марфилов Егор Матвеев

Смерть
Неизвестно
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