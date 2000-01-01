Мякинников Иона Петров
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
28.01.1883
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Татьяна Ионова вдова. Выходит замуж вторым браком. По первому мужу Марфилова.
Рождение ребёнка
24.02.1895 ст.
Дочь: Ираида Ионова
Мать ребёнка: Мякинникова-Марфилова Татьяна Ионова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно