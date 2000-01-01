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Мякинников Иона Петров

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
28.01.1883

Жена: Мякинникова-Марфилова Татьяна Ионова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Татьяна Ионова вдова. Выходит замуж вторым браком. По первому мужу Марфилова.
Рождение ребёнка
24.02.1895 ст.

Дочь: Ираида Ионова

Мать ребёнка: Мякинникова-Марфилова Татьяна Ионова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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