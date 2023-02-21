Марфилова (Волкова) Домна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфилова (Волкова) Домна Ильина

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
11.05.1901 ст.

Муж: Марфилов Яков Егоров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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