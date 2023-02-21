Валуева Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валуева Марфа Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Валуев Александр Александрович

Отец ребёнка: Валуев Александр Михайлов

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Валуева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Валуев Александр Михайлов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Валуева Мария Александровна

Отец ребёнка: Валуев Александр Михайлов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.

Сын: Валуев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Валуев Александр Михайлов

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Подольск, Подольск, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валуев Александр Михайлов

Смерть
Неизвестно
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