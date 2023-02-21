Валуев Александр Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Валуев Александр Александрович
Мать ребёнка: Валуева Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Валуева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Валуева Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Валуева Мария Александровна
Мать ребёнка: Валуева Марфа Петровна
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.
Сын: Валуев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Валуева Марфа Петровна
Место жительства
Неизвестно
Подольск, Подольск, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валуева Марфа Петровна