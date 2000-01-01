Валуев Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валуев Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Валуев Александр Михайлов

Мать: Валуева Марфа Петровна

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