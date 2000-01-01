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Валуев Александр Александрович
Валуев Александр Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1875
Пол
Мужской
Отец
Валуев Александр Михайлов
Мать
Валуева Марфа Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец:
Валуев Александр Михайлов
Мать:
Валуева Марфа Петровна
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