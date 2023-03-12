Григорьев Анисим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Николай Анисимович
Мать ребёнка: Александрова Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Анатолий Анисимович
Мать ребёнка: Александрова Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Зоя Анисимовна
Мать ребёнка: Александрова Пелагея Александровна
Смерть
Неизвестно