Григорьев Анисим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Анисим Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Николай Анисимович

Мать ребёнка: Александрова Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Анатолий Анисимович

Мать ребёнка: Александрова Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Зоя Анисимовна

Мать ребёнка: Александрова Пелагея Александровна

Смерть
Неизвестно
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