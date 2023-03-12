Анисимов Николай Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Христофорова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
Неизвестно