Анисимов Николай Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Николай Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Анисим Григорьевич

Мать: Александрова Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Христофорова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
Неизвестно
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