Анисимов Анатолий Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Анисимова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Павел Анатольевич
Мать ребёнка: Анисимова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Анисимова Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисимова Раиса
Смерть
Неизвестно