Анисимов Анатолий Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Анатолий Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Анисим Григорьевич

Мать: Александрова Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Анисимова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Павел Анатольевич

Мать ребёнка: Анисимова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Анисимова Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Раиса

Смерть
Неизвестно
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