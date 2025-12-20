Демин Евлогий Филипьевич
мужской, родился 14.08.1928, Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
умер 19.11.2005, Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
ОтецДемин Филипп Александрович10.11.1898 ст. г.р.
МатьШахова Мария Михайловна19.10.1902 ст. г.р.
Супруги
Демина (Пашнина) Анфиса Егоровна01.11.1932 г.р.
Дети
Кистанова (Демина) Анна ЕвлогиевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кистанова (Демина) Анна Евлогиевна
Мать ребёнка: Демина (Пашнина) Анфиса Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.2005