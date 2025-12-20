Демин Евлогий Филипьевич 14.08.1928 — найти родственников по фамилии на Familio

Демин Евлогий Филипьевич

Автор
ОК
Кистанова О.

мужской, родился 14.08.1928, Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

умер 19.11.2005, Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

Отец
Демин Филипп Александрович10.11.1898 ст. г.р.
Мать
Шахова Мария Михайловна19.10.1902 ст. г.р.
Супруги
Демина (Пашнина) Анфиса Егоровна01.11.1932 г.р.
Дети
Кистанова (Демина) Анна ЕвлогиевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1928

Отец: Демин Филипп Александрович

Мать: Шахова Мария Михайловна

Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кистанова (Демина) Анна Евлогиевна

Мать ребёнка: Демина (Пашнина) Анфиса Егоровна

Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демина (Пашнина) Анфиса Егоровна

Смерть
19.11.2005
Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

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