Демин Филипп Александрович 10.11.1898 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Демин Филипп Александрович

Автор
ОК
Кистанова О.

мужской, родился 10.11.1898 ст.

умер 19.04.1944, Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

Отец
Демин Александр Ануфриевич25.08.1870 г.р.
Мать
Демина (Мингалева) Параскева ФедоровнаС 1866 по 1868 ст. г.р.
Супруги
Шахова Мария Михайловна19.10.1902 ст. г.р.
Дети
Демин Евлогий Филипьевич14.08.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1898 ст.

Отец: Демин Александр Ануфриевич

Мать: Демина (Мингалева) Параскева Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
14.08.1928

Сын: Демин Евлогий Филипьевич

Мать ребёнка: Шахова Мария Михайловна

Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

Смерть
19.04.1944
Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

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