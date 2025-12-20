Демин Филипп Александрович
мужской, родился 10.11.1898 ст.
умер 19.04.1944, Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
ОтецДемин Александр Ануфриевич25.08.1870 г.р.
МатьДемина (Мингалева) Параскева ФедоровнаС 1866 по 1868 ст. г.р.
Супруги
Шахова Мария Михайловна19.10.1902 ст. г.р.
Дети
Демин Евлогий Филипьевич14.08.1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1898 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шахова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
14.08.1928
Мать ребёнка: Шахова Мария Михайловна
Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
19.04.1944
Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми