деревня Великополье, деревня Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Великополье

Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Устьсысольский уезд, Помоздинская волость
Великопольская23018

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Усть-Сысольский уезд, Помоздинская волость
1663. Великополн, деревня бывшая государственная, при ручье Кажьян-Шор, дворов 29, жителей 203, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Усть-Куломский район
169377Великопольедеревня62°03'54°20'P-40-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Усть-Куломский муниципальный район, Сельское поселение Пожег
87648460116д Великопольедеревня
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