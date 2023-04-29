Кистанова (Демина) Анна Евлогиевна
женский, родилась Неизвестно, Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
ОтецДемин Евлогий Филипьевич14.08.1928 г.р.
МатьДемина (Пашнина) Анфиса Егоровна01.11.1932 г.р.
Дети
Кистанова ОльгаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кистанова Ольга
Отец ребёнка: Кистанов Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан