Кистанова (Демина) Анна Евлогиевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кистанова (Демина) Анна Евлогиевна

Автор
ОК
Кистанова О.

женский, родилась Неизвестно, Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

Отец
Демин Евлогий Филипьевич14.08.1928 г.р.
Мать
Демина (Пашнина) Анфиса Егоровна01.11.1932 г.р.
Дети
Кистанова ОльгаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демин Евлогий Филипьевич

Мать: Демина (Пашнина) Анфиса Егоровна

Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кистанова Ольга

Отец ребёнка: Кистанов Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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