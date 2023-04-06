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Харахорин Денис (Аверьянов)

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Харахорин Аверкий Васильев

Мать: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
26.01.1843

Жена: Харахорина Ксения Петрова

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1844

Сын: Харахорин Георгий Денисов

Мать ребёнка: Харахорина Ксения Петрова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.10.1852

Дочь: Анастасия Денисова

Мать ребёнка: Харахорина Ксения Петрова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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