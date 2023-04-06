Харахорин Денис (Аверьянов)
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Харахорин Аверкий Васильев
Мать: ?
Бракосочетание
26.01.1843
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1844
Сын: Харахорин Георгий Денисов
Мать ребёнка: Харахорина Ксения Петрова
Рождение ребёнка
20.10.1852
Дочь: Анастасия Денисова
Мать ребёнка: Харахорина Ксения Петрова
Смерть
Неизвестно