Харахорина (Бурыкина) Ксения Петрова
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения15.01.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1825
Отец: Бурыкин Пётр Александров
Мать: Ирина Иудина
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.01.1843
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1844
Сын: Харахорин Георгий Денисов
Отец ребёнка: Харахорин Денис (Аверьянов)
Рождение ребёнка
20.10.1852
Дочь: Анастасия Денисова
Отец ребёнка: Харахорин Денис (Аверьянов)
Смерть
Неизвестно