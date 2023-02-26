Харахорина (Бурыкина) Ксения Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харахорина (Бурыкина) Ксения Петрова

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

15.01.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1825

Отец: Бурыкин Пётр Александров

Мать: Ирина Иудина

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.01.1843

Муж: Харахорин Денис (Аверьянов)

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1844

Сын: Харахорин Георгий Денисов

Отец ребёнка: Харахорин Денис (Аверьянов)

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.10.1852

Дочь: Анастасия Денисова

Отец ребёнка: Харахорин Денис (Аверьянов)

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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