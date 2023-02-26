Ирина Иудина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Иудина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1825

Дочь: Харахорина Ксения Петрова

Отец ребёнка: Бурыкин Пётр Александров

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1832

Сын: Бурыкин Леонтий Петров

Отец ребёнка: Бурыкин Пётр Александров

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурыкин Пётр Александров

Смерть
Неизвестно
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