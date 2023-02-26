Ирина Иудина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1825
Дочь: Харахорина Ксения Петрова
Отец ребёнка: Бурыкин Пётр Александров
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1832
Отец ребёнка: Бурыкин Пётр Александров
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно