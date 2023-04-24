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Харахорин Иван (Аверьянов)

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: Харахорин Аверкий Васильев

Мать: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.07.1846

Сын: Харахорин Илья Иванов

Мать ребёнка: Мария Макарова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.11.1848

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Мария Макарова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.02.1851

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Мария Макарова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.10.1852

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Мария Макарова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
1889
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Макарова

Смерть
Неизвестно
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