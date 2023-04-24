Харахорин Иван (Аверьянов)
Место рождения
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826
Отец: Харахорин Аверкий Васильев
Мать: ?
Рождение ребёнка
14.07.1846
Мать ребёнка: Мария Макарова
Рождение ребёнка
08.11.1848
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Мария Макарова
Рождение ребёнка
27.02.1851
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Мария Макарова
Рождение ребёнка
09.10.1852
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Мария Макарова
Место жительства
1889
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Макарова
Смерть
Неизвестно