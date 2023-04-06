Харахорин Архип Аверьянов
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1832
Отец: Харахорин Аверкий Васильев
Мать: ?
Бракосочетание
01.10.1852
Жена: Параскева Яковлева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1862
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
10.07.1865
Сын: Харахорин Емельян Архипов
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
26.03.1867
Дочь: Матрона Арсеньева
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Смерть
Неизвестно