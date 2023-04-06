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Харахорин Архип Аверьянов

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Харахорин Аверкий Васильев

Мать: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
01.10.1852

Жена: Параскева Яковлева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1862

Сын: Харахорин Михаил Архипов

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.07.1865

Сын: Харахорин Емельян Архипов

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.03.1867

Дочь: Матрона Арсеньева

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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