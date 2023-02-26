Мария Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Макарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1846

Сын: Харахорин Илья Иванов

Отец ребёнка: Харахорин Иван (Аверьянов)

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.11.1848

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Харахорин Иван (Аверьянов)

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.02.1851

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Харахорин Иван (Аверьянов)

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.10.1852

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Харахорин Иван (Аверьянов)

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харахорин Иван (Аверьянов)

Смерть
Неизвестно
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