Мария Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1846
Отец ребёнка: Харахорин Иван (Аверьянов)
Рождение ребёнка
08.11.1848
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Харахорин Иван (Аверьянов)
Рождение ребёнка
27.02.1851
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Харахорин Иван (Аверьянов)
Рождение ребёнка
09.10.1852
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Харахорин Иван (Аверьянов)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно