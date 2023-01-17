Малинин Павел Самуилович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти1827
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1816
Священник Михаило-Архангельской в Ямской Московской слободе церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1816
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Малинина Вера Павловна
Мать ребёнка: Малинина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Малинина Аполлинария Павловна
Мать ребёнка: Малинина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Малинина Ольга Николаевна
Смерть
1827