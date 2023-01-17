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Малинина Ольга Николаевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1816

Муж: Малинин Павел Самуилович

Ямская Слобода, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Малинина Вера Павловна

Отец ребёнка: Малинин Павел Самуилович

Ямская Слобода, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Малинина Аполлинария Павловна

Отец ребёнка: Малинин Павел Самуилович

Ямская Слобода, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1825

Сын: Малинин Николай Павлович

Отец ребёнка: Малинин Павел Самуилович

Ямская Слобода, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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