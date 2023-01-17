Малинина Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1816
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Малинина Вера Павловна
Отец ребёнка: Малинин Павел Самуилович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Малинина Аполлинария Павловна
Отец ребёнка: Малинин Павел Самуилович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Малинин Павел Самуилович
Смерть
Неизвестно