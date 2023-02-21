Блинов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Михаил Петрович

Блинов Михаил Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1821 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1821 ст.

Отец: Блинов Пётр Спиридонович

Мать: Блинова Степанида Осипова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Блинова Александра Иванова

Рождение ребёнка
04.10.1844 ст.

Сын: Блинов Назар Михайлович

Мать ребёнка: Блинова Александра Иванова

Рождение ребёнка
07.09.1847 ст.

Сын: Блинов Кирил Михайлович

Мать ребёнка: Блинова Александра Иванова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Блинова Александра Иванова

Рождение ребёнка
21.10.1857 ст.

Сын: Блинов Терентий Михайлович

Мать ребёнка: Блинова Александра Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Александра Иванова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close