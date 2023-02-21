Блинов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1821 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1821 ст.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Блинова Александра Иванова
Рождение ребёнка
04.10.1844 ст.
Мать ребёнка: Блинова Александра Иванова
Рождение ребёнка
07.09.1847 ст.
Мать ребёнка: Блинова Александра Иванова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Блинова Александра Иванова
Рождение ребёнка
21.10.1857 ст.
Сын: Блинов Терентий Михайлович
Мать ребёнка: Блинова Александра Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858