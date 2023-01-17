Блинова Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Александра Иванова

Блинова Александра Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Блинов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
04.10.1844 ст.

Сын: Блинов Назар Михайлович

Отец ребёнка: Блинов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
07.09.1847 ст.

Сын: Блинов Кирил Михайлович

Отец ребёнка: Блинов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Блинов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
21.10.1857 ст.

Сын: Блинов Терентий Михайлович

Отец ребёнка: Блинов Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Михаил Петрович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close