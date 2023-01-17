Блинова Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Блинов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
04.10.1844 ст.
Отец ребёнка: Блинов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
07.09.1847 ст.
Отец ребёнка: Блинов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Блинов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
21.10.1857 ст.
Сын: Блинов Терентий Михайлович
Отец ребёнка: Блинов Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858