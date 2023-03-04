Блинова Степанида Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Агафия Петровна
Отец ребёнка: Блинов Пётр Спиридонович
Рождение ребёнка
22.03.1814 ст.
Отец ребёнка: Блинов Пётр Спиридонович
Рождение ребёнка
13.08.1815 ст.
Дочь: Васса Петровна
Отец ребёнка: Блинов Пётр Спиридонович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Блинов Пётр Спиридонович
Рождение ребёнка
06.08.1821 ст.
Отец ребёнка: Блинов Пётр Спиридонович
Рождение ребёнка
01.03.1823 ст.
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Блинов Пётр Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1858