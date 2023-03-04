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Блинова Степанида Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Агафия Петровна

Отец ребёнка: Блинов Пётр Спиридонович

Рождение ребёнка
22.03.1814 ст.

Сын: Блинов Захарий Петрович

Отец ребёнка: Блинов Пётр Спиридонович

Рождение ребёнка
13.08.1815 ст.

Дочь: Васса Петровна

Отец ребёнка: Блинов Пётр Спиридонович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Блинов Зиновий Петрович

Отец ребёнка: Блинов Пётр Спиридонович

Рождение ребёнка
06.08.1821 ст.

Сын: Блинов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Блинов Пётр Спиридонович

Рождение ребёнка
01.03.1823 ст.

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Блинов Пётр Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Пётр Спиридонович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1858
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