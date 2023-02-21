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Блинов Зиновий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Блинов Пётр Спиридонович

Мать: Блинова Степанида Осипова

Бракосочетание
26.01.1838 ст.

Жена: Блинова Устина Семёнова

1838г. (свадьба) невеста Сретинского прихода дер. Нелюбинской крест. Семёна Авксентова Крестьянова дочь поручители дер. Коробейниковской крест. Епимах Авдеев Машковцев дер. Бабиковской Евфим Исаков и ... Показать все
Рождение ребёнка
14.05.1839 ст.

Сын: Блинов Михаил Зиновьевич

Мать ребёнка: Блинова Устина Семёнова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Васелиса Зиновьевна

Мать ребёнка: Блинова Устина Семёнова

Рождение ребёнка
27.10.1850 ст.

Сын: Блинов Егор Зиновьевич

Мать ребёнка: Блинова Устина Семёнова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Зиновьевна

Мать ребёнка: Блинова Устина Семёнова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1856
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