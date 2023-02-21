Блинов Зиновий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
26.01.1838 ст.
Жена: Блинова Устина Семёнова
1838г. (свадьба) невеста Сретинского прихода дер. Нелюбинской крест. Семёна Авксентова Крестьянова дочь поручители дер. Коробейниковской крест. Епимах Авдеев Машковцев дер. Бабиковской Евфим Исаков и ... Показать все
Рождение ребёнка
14.05.1839 ст.
Мать ребёнка: Блинова Устина Семёнова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Васелиса Зиновьевна
Мать ребёнка: Блинова Устина Семёнова
Рождение ребёнка
27.10.1850 ст.
Мать ребёнка: Блинова Устина Семёнова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Зиновьевна
Мать ребёнка: Блинова Устина Семёнова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1856