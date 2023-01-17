Блинова (Крестьянова) Устина Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1838 ст.
1838г. (свадьба) невеста Сретинского прихода дер. Нелюбинской крест. Семёна Авксентова Крестьянова дочь поручители дер. Коробейниковской крест. Епимах Авдеев Машковцев дер. Бабиковской Евфим Исаков и ... Показать все
Рождение ребёнка
14.05.1839 ст.
Отец ребёнка: Блинов Зиновий Петрович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Васелиса Зиновьевна
Отец ребёнка: Блинов Зиновий Петрович
Рождение ребёнка
27.10.1850 ст.
Отец ребёнка: Блинов Зиновий Петрович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Зиновьевна
Отец ребёнка: Блинов Зиновий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858