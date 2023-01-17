Блинова (Крестьянова) Устина Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Крестьянова) Устина Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1838 ст.

Муж: Блинов Зиновий Петрович

1838г. (свадьба) невеста Сретинского прихода дер. Нелюбинской крест. Семёна Авксентова Крестьянова дочь поручители дер. Коробейниковской крест. Епимах Авдеев Машковцев дер. Бабиковской Евфим Исаков и ... Показать все
Рождение ребёнка
14.05.1839 ст.

Сын: Блинов Михаил Зиновьевич

Отец ребёнка: Блинов Зиновий Петрович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Васелиса Зиновьевна

Отец ребёнка: Блинов Зиновий Петрович

Рождение ребёнка
27.10.1850 ст.

Сын: Блинов Егор Зиновьевич

Отец ребёнка: Блинов Зиновий Петрович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Зиновьевна

Отец ребёнка: Блинов Зиновий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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