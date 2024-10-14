Афанасий Васильевич
мужской, родился 1664
умер До 1763
ОтецСаплин Василий Федорович1659 г.р.
МатьСаплина Василиса Матвеевна1676 г.р.
Супруги
Агафья Михайловна1684 г.р.
Дети
Максим Афанасьевич1710 г.р.
Максим Афанасьевич1712 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1710
Сын: Максим Афанасьевич
Мать ребёнка: Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1712
Сын: Максим Афанасьевич
Мать ребёнка: Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1719
Сын: Семен Афанасьевич
Мать ребёнка: Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Афанасий Афанасьевич
Мать ребёнка: Агафья Михайловна
Смерть
До 1763