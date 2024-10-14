Афанасий Васильевич 1664 — найти родственников по фамилии на Familio

Афанасий Васильевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1664

умер До 1763

Отец
Саплин Василий Федорович1659 г.р.
Мать
Саплина Василиса Матвеевна1676 г.р.
Супруги
Агафья Михайловна1684 г.р.
Дети
Максим Афанасьевич1710 г.р.
Максим Афанасьевич1712 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664

Отец: Саплин Василий Федорович

Мать: Саплина Василиса Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
1710

Сын: Максим Афанасьевич

Мать ребёнка: Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
1712

Сын: Максим Афанасьевич

Мать ребёнка: Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
1719

Сын: Семен Афанасьевич

Мать ребёнка: Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
1729

Сын: Афанасий Афанасьевич

Мать ребёнка: Агафья Михайловна

Смерть
До 1763

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