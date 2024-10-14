Максим Афанасьевич 1712 — найти родственников по фамилии на Familio

Максим Афанасьевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1712

умер Неизвестно

Мать
Агафья Михайловна1684 г.р.
Отец
Афанасий Васильевич1664 г.р.
Супруги
Фекла Федоровна1721 г.р.
Дети
Федор Максимович1730 г.р.
Григорий Максимович1739 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Афанасий Васильевич

Мать: Агафья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Федоровна

Рождение ребёнка
1730

Сын: Федор Максимович

Мать ребёнка: Фекла Федоровна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Григорий Максимович

Мать ребёнка: Фекла Федоровна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Павел Максимович

Мать ребёнка: Фекла Федоровна

Смерть
Неизвестно

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