Максим Афанасьевич
мужской, родился 1712
умер Неизвестно
МатьАгафья Михайловна1684 г.р.
ОтецАфанасий Васильевич1664 г.р.
Супруги
Фекла Федоровна1721 г.р.
Дети
Федор Максимович1730 г.р.
Григорий Максимович1739 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Афанасий Васильевич
Мать: Агафья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
1730
Сын: Федор Максимович
Мать ребёнка: Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Григорий Максимович
Мать ребёнка: Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Павел Максимович
Мать ребёнка: Фекла Федоровна
Смерть
Неизвестно