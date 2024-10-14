Максим Афанасьевич
мужской, родился 1710
умер Неизвестно
МатьАгафья Михайловна1684 г.р.
ОтецАфанасий Васильевич1664 г.р.
Супруги
Евдокия Федоровна1707 г.р.
Дети
Иван Максимович1729 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Афанасий Васильевич
Мать: Агафья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Иван Максимович
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно