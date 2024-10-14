Максим Афанасьевич 1710 — найти родственников по фамилии на Familio

Максим Афанасьевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1710

умер Неизвестно

Мать
Агафья Михайловна1684 г.р.
Отец
Афанасий Васильевич1664 г.р.
Супруги
Евдокия Федоровна1707 г.р.
Дети
Иван Максимович1729 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Афанасий Васильевич

Мать: Агафья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1729

Сын: Иван Максимович

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно

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