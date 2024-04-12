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Лопнев Козьма Максимович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Лопнев Максим

Мать: Лопнева Авдотья Климова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Марфа Козьминична

Мать ребёнка: Лопнева Устинья Евдокимовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Соломонида Козьминична

Мать ребёнка: Лопнева Устинья Евдокимовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопнева Устинья Евдокимовна

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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