Лопнев Козьма Максимович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Лопнев Максим
Мать: Лопнева Авдотья Климова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Марфа Козьминична
Мать ребёнка: Лопнева Устинья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Соломонида Козьминична
Мать ребёнка: Лопнева Устинья Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно