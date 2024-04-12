Лопнева Устинья Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Марфа Козьминична
Отец ребёнка: Лопнев Козьма Максимович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Соломонида Козьминична
Отец ребёнка: Лопнев Козьма Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно