Лопнева Устинья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева Устинья Евдокимовна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Марфа Козьминична

Отец ребёнка: Лопнев Козьма Максимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Соломонида Козьминична

Отец ребёнка: Лопнев Козьма Максимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопнев Козьма Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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