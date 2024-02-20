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Корсун Трофим Трофимович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

15.10.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Корсун Трофим Елисеевич

Мать: Корсунова Фёкла Кононова

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
Около 1895

Жена: Корсун Афанасья Кузьмина

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Головань Екатерина Трофимовна

Мать ребёнка: Корсун Афанасья Кузьмина

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Безнос Александра Трофимовна

Мать ребёнка: Корсун Афанасья Кузьмина

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 147 /, м/к-1917г../ зап.№ 3 /
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Федорченко Анастасия Трофимовна

Мать ребёнка: Корсун Афанасья Кузьмина

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд,.Закотной волости х.Веселый
Рождение ребёнка
14.05.1915

Дочь: Елена Трофимовна

Мать ребёнка: Корсун Афанасья Кузьмина

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слободы Ямполя
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 69 /, м/к-1915г../ зап.№ 27 /
Рождение ребёнка
04.11.1916

Сын: Корсун Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Корсун Афанасья Кузьмина

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 115 /, м/к-1916г../ зап.№ 24 /
Рождение ребёнка
14.03.1918

Сын: Корсун Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Корсун Афанасья Кузьмина

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 8 /, м/к-1918г./ зап.№ 15 /
Смерть
15.10.1918
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - грипп | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 30 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 63 /.
Похороны
17.10.1918
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 30 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 63 /
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