Корсун Алексей Трофимович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения14.03.1918
Дата смерти04.04.1919
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1918
Отец: Корсун Трофим Трофимович
Мать: Корсун Афанасья Кузьмина
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 8 /, м/к-1918г./ зап.№ 15 /
Крещение
14.03.1918
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 15 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 8 /. | Восприемники: Граждане сл.Кривая Лука : Герасим Андреевиич Ткаченко и Анания Корсуна жена Марина Емельяновна
Смерть
04.04.1919
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - оспа | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1919г./ зап.№ 12 /, ГАДО Ф 265-1-11 /лист № 102 /. ... Показать все
Похороны
06.04.1919
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1919г./ зап.№ 12 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 102 /.