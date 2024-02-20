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(Корсун) Елена Трофимовна

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слободы Ямполя

Дата рождения

14.05.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1915

Отец: Корсун Трофим Трофимович

Мать: Корсун Афанасья Кузьмина

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слободы Ямполя
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 69 /, м/к-1915г../ зап.№ 27 /
Крещение
15.05.1915
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1915г./ зап.№ 27 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 69 /. | Восприемники: Крестьяне сл.Кривая лука : Никифор Григорьевич Ивченко и Михаила Горбанько - жена Дарья Мануило... Показать все
Смерть
Неизвестно
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