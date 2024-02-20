Головань (Корсун) Екатерина Трофимовна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1897
Дата смерти17.10.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Корсун Трофим Трофимович
Мать: Корсун Афанасья Кузьмина
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
16.02.1918
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 31 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 40 /.
Рождение ребёнка
02.10.1918
Сын: Голованев Андрей Иванович
Отец ребёнка: Головань Иван Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
17.10.1918
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-грипп
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука