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Головань Иван Григорьевич

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Головань Григорий Макарович

Мать: Голованева Агафия Никитина

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
16.02.1918

Жена: Головань Екатерина Трофимовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 31 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 40 /.
Рождение ребёнка
02.10.1918

Сын: Голованев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Головань Екатерина Трофимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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