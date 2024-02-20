Голованева (Скорикова) Агафия Никитина
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.10.1884
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.08.1888
Сын: Головань Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Головань Григорий Макарович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Головань Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Головань Григорий Макарович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно