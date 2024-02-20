Головань Федор Григорьевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения12.08.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
12.08.1888
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.09.1911
Мать ребёнка: Головань Анастасия Харитоновна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-9, м/к-1911г.,лист-21,зап-51
Бракосочетание
До 1911
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
29.01.1914
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Головань Анастасия Харитоновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.10.1918
Дочь: Таисия Федоровна
Мать ребёнка: Головань Анастасия Харитоновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно