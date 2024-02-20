Головань Анастасия Харитоновна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
05.09.1911
Отец ребёнка: Головань Федор Григорьевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-9, м/к-1911г.,лист-21,зап-51
Бракосочетание
До 1911
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
29.01.1914
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Головань Федор Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.10.1918
Дочь: Таисия Федоровна
Отец ребёнка: Головань Федор Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно