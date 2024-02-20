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Головань Анастасия Харитоновна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.09.1911

Сын: Головань Петр Федорович

Отец ребёнка: Головань Федор Григорьевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-9, м/к-1911г.,лист-21,зап-51
Бракосочетание
До 1911

Муж: Головань Федор Григорьевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
29.01.1914

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Головань Федор Григорьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.10.1918

Дочь: Таисия Федоровна

Отец ребёнка: Головань Федор Григорьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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