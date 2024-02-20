(Голованева) Таисия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Голованева) Таисия Федоровна

(Голованева) Таисия Федоровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

07.10.1918

Дата смерти

03.04.1819

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
03.04.1819
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-оспа
Рождение
07.10.1918

Отец: Головань Федор Григорьевич

Мать: Головань Анастасия Харитоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close