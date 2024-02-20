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Корсун Михаил Трофимович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

04.11.1916

Дата смерти

27.01.1918

Пол

Мужской

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1916

Отец: Корсун Трофим Трофимович

Мать: Корсун Афанасья Кузьмина

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 115 /, м/к-1916г../ зап.№ 24 /
Крещение
04.11.1916
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1916г./ зап.№ 24 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 115 /. | Восприемники: Крестьяне сл.Кривая Лука : Герасим Андреевич Ткаченко и Меркурия Нальцсикова жена Феодосия Фил... Показать все
Смерть
27.01.1918
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - сухотка | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 4 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 50 /.
Похороны
28.01.1918
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 4 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 50 /.
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