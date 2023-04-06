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Вольский Пётр Стефанов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.06.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1849

Отец: Вольский Стефан Иванов

Мать: Вольская Варвара Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1876

Жена: Вольская Евдокия Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1876
рядовой 20-го стрелкового батальона
Рождение ребёнка
30.01.1877

Сын: Вольский Иван Петров

Мать ребёнка: Вольская Евдокия Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1879
по билету отпущенный рядовой
Рождение ребёнка
03.05.1880

Дочь: Ирина Петрова

Мать ребёнка: Вольская Евдокия Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1881

Дочь: Елена Петрова

Мать ребёнка: Вольская Евдокия Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1884

Дочь: Мария ст

Мать ребёнка: Вольская Евдокия Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1886

Сын: Вольский Сергей Петров

Мать ребёнка: Вольская Евдокия Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1891

Сын: Вольский Илья Петров

Мать ребёнка: Вольская Евдокия Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1894

Дочь: Марина Петрова

Мать ребёнка: Вольская Евдокия Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1896

Сын: Вольский Василий Петров

Мать ребёнка: Вольская Параскева Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1899

Сын: Вольский Семён Петров

Мать ребёнка: Вольская Евдокия Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1904

Дочь: Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Вольская Евдокия Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1904

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Вольская Евдокия Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1907

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Вольская Евдокия Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольская Параскева Петрова

Смерть
Неизвестно
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