Вольский Пётр Стефанов
Место рождения
Дата рождения10.06.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1849
Отец: Вольский Стефан Иванов
Бракосочетание
06.02.1876
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1876
рядовой 20-го стрелкового батальона
Рождение ребёнка
30.01.1877
Сын: Вольский Иван Петров
Мать ребёнка: Вольская Евдокия Арсениева
Военная служба
1879
по билету отпущенный рядовой
Рождение ребёнка
03.05.1880
Дочь: Ирина Петрова
Мать ребёнка: Вольская Евдокия Арсениева
Рождение ребёнка
30.06.1881
Дочь: Елена Петрова
Мать ребёнка: Вольская Евдокия Арсениева
Рождение ребёнка
02.06.1884
Дочь: Мария ст
Мать ребёнка: Вольская Евдокия Арсениева
Рождение ребёнка
25.09.1886
Мать ребёнка: Вольская Евдокия Арсениева
Рождение ребёнка
20.07.1891
Сын: Вольский Илья Петров
Мать ребёнка: Вольская Евдокия Арсениева
Рождение ребёнка
15.07.1894
Дочь: Марина Петрова
Мать ребёнка: Вольская Евдокия Арсениева
Рождение ребёнка
03.07.1896
Мать ребёнка: Вольская Параскева Петрова
Рождение ребёнка
01.09.1899
Мать ребёнка: Вольская Евдокия Арсениева
Рождение ребёнка
30.03.1904
Дочь: Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Вольская Евдокия Арсениева
Рождение ребёнка
30.03.1904
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Вольская Евдокия Арсениева
Рождение ребёнка
28.03.1907
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Вольская Евдокия Арсениева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно