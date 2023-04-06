Вольская (Яскина) Евдокия Арсениева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВольская (Яскина) Евдокия Арсениева

Вольская (Яскина) Евдокия Арсениева

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.02.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1860

Отец: Яскин Арсений Иванов

Мать: Яскина Наталия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1876

Муж: Вольский Пётр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1877

Сын: Вольский Иван Петров

Отец ребёнка: Вольский Пётр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1880

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Вольский Пётр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1881

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Вольский Пётр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1884

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Вольский Пётр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1886

Сын: Вольский Сергей Петров

Отец ребёнка: Вольский Пётр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1891

Сын: Вольский Илья Петров

Отец ребёнка: Вольский Пётр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1894

Дочь: Марина Петрова

Отец ребёнка: Вольский Пётр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1899

Сын: Вольский Семён Петров

Отец ребёнка: Вольский Пётр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1904

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Вольский Пётр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1904

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Вольский Пётр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1907

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Вольский Пётр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close