Вольская (Яскина) Евдокия Арсениева
Место рождения
Дата рождения18.02.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1860
Отец: Яскин Арсений Иванов
Мать: Яскина Наталия Васильева
Бракосочетание
06.02.1876
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1877
Сын: Вольский Иван Петров
Отец ребёнка: Вольский Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
03.05.1880
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Вольский Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
30.06.1881
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Вольский Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
02.06.1884
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Вольский Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
25.09.1886
Отец ребёнка: Вольский Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
20.07.1891
Сын: Вольский Илья Петров
Отец ребёнка: Вольский Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
15.07.1894
Дочь: Марина Петрова
Отец ребёнка: Вольский Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
01.09.1899
Отец ребёнка: Вольский Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
30.03.1904
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Вольский Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
30.03.1904
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Вольский Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
28.03.1907
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Вольский Пётр Стефанов
Смерть
Неизвестно