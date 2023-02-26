Вольская Варвара Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти28.02.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Ставров Василий Ильин
Мать: Ставрова Ксения Фомина
Рождение ребёнка
13.01.1847
Сын: Вольский Григорий Стефанов
Отец ребёнка: Вольский Стефан Иванов
Рождение ребёнка
10.06.1849
Отец ребёнка: Вольский Стефан Иванов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Вольский Стефан Иванов
Рождение ребёнка
05.01.1853
Дочь: Домника Стефанова
Отец ребёнка: Вольский Стефан Иванов
Рождение ребёнка
25.09.1854
Сын: Вольский Алексей Стефанов
Отец ребёнка: Вольский Стефан Иванов
Рождение ребёнка
26.10.1858
Дочь: Анастасия Стефанова
Отец ребёнка: Вольский Стефан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.1858