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Вольская Варвара Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

28.02.1858

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Ставров Василий Ильин

Мать: Ставрова Ксения Фомина

Рождение ребёнка
13.01.1847

Сын: Вольский Григорий Стефанов

Отец ребёнка: Вольский Стефан Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.06.1849

Сын: Вольский Пётр Стефанов

Отец ребёнка: Вольский Стефан Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Вольский Стефан Иванов

Рождение ребёнка
05.01.1853

Дочь: Домника Стефанова

Отец ребёнка: Вольский Стефан Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1854

Сын: Вольский Алексей Стефанов

Отец ребёнка: Вольский Стефан Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1858

Дочь: Анастасия Стефанова

Отец ребёнка: Вольский Стефан Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольский Стефан Иванов

Смерть
28.02.1858
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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