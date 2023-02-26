Елена Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Семёнова

Елена Семёнова

avatar

Место рождения

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Семён Афиногенов

Мать: Авдотья (Евдокия) Васильева

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1839

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1859

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1862

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Фёдоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close