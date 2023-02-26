Елена Семёнова
Место рожденияд.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Семён Афиногенов
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1839
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1859
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1862
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Фёдоров
Смерть
Неизвестно