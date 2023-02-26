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Дмитрий Иванов

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Место рождения

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

18.09.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1820 г.р.

Мать

До 1820 г.р.

Жена

1839 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1839

Отец: Иван Фёдоров

Мать: Елена Семёнова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.?.1857

Жена: Агрипина Павлова

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
?.06.1863

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Агрипина Павлова

Рождение ребёнка
09.02.1867

Дочь: Агапия Дмитриева

Мать ребёнка: Агрипина Павлова

д.Щедрино Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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