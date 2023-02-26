Дмитрий Иванов
Место рожденияд.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения18.09.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1839
Отец: Иван Фёдоров
Мать: Елена Семёнова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.?.1857
Жена: Агрипина Павлова
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
?.06.1863
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Агрипина Павлова
Рождение ребёнка
09.02.1867
Дочь: Агапия Дмитриева
Мать ребёнка: Агрипина Павлова
д.Щедрино Калужской губ.
Смерть
Неизвестно