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Иван Фёдоров

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Место рождения

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Фёдор Тимофеев

Мать: Стефанида Никифорова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1839

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Елена Семёнова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1859

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Елена Семёнова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1862

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Елена Семёнова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Семёнова

Смерть
Неизвестно
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