Иван Фёдоров
Место рожденияд.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Фёдор Тимофеев
Мать: Стефанида Никифорова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1839
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Елена Семёнова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1859
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Елена Семёнова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1862
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Елена Семёнова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Семёнова
Смерть
Неизвестно