Фёдор Тимофеев
Место рождениясельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1798
Дата смерти17.03.1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Тимофей
Мать: не указана
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
?.05.1815
Жена: Стефанида Никифорова
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Стефанида Никифорова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1823
Сын: Гурий Фёдоров
Мать ребёнка: Стефанида Никифорова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1826
Сын: Дмитрий Фёдоров
Мать ребёнка: Стефанида Никифорова
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
17.03.1851
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от паралича