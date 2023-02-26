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Фёдор Тимофеев

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Место рождения

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1798

Дата смерти

17.03.1851

Пол

Мужской

Отец

До 1786 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Тимофей

Мать: не указана

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
?.05.1815

Жена: Стефанида Никифорова

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Стефанида Никифорова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1823

Сын: Гурий Фёдоров

Мать ребёнка: Стефанида Никифорова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1826

Сын: Дмитрий Фёдоров

Мать ребёнка: Стефанида Никифорова

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
17.03.1851
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от паралича
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